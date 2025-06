Dl Sicurezza la Cassazione ‘smonta’ il testo | Dubbi di costituzionalità

La Cassazione smonta il testo del DL Sicurezza, sollevando critiche sul metodo, sul merito e sulla sua costituzionalità. La relazione dettagliata dell’ufficio del massimario mette in luce le problematiche che, se confermate dalla Consulta, potrebbero invalidare l’intero provvedimento. Una valutazione cruciale, che apre un fronte importante nel dibattito sulle norme di sicurezza approvate dal Parlamento. Resta da capire quale sarà l’esito di questa analisi e le sue conseguenze future.

“Criticità” nel “metodo” e nel “merito”, nonché dubbi di costituzionalità che – se confermati dalla Consulta – potrebbero portare a invalidare l’intero provvedimento. L’ufficio del massimario della Cassazione ‘smonta’ pezzo per pezzo il dl Sicurezza – già convertito in legge dal Parlamento – e in una relazione passa in rassegna le principali problematiche connesse alle nuove norme. Il testo depositato alla suprema corte qualche giorno fa non ha alcun effetto giuridico, ma dà un’idea delle perplessità che in futuro potrebbero orientare eventuali ricorsi e giudizi. E comunque basta a innescare le polemiche politiche, con le opposizioni che attaccano e chiedono al governo di fare “un passo indietro” e la maggioranza che, con Forza Italia, parla di “invasione di campo” e di “ennesima provocazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, la Cassazione ‘smonta’ il testo: “Dubbi di costituzionalità”

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza - La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante.

