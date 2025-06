Djokovic | Sorpreso da Sinner l'addio a Panichi e Badio forse è dovuto a qualcosa di privato

Nel mondo del tennis, le sorprese sono all’ordine del giorno, e l’addio di Sinner a Panichi e Badio non fa eccezione. Novak Djokovic si mostra sorpreso, sottolineando come questa decisione possa nascondere motivazioni che vanno oltre il semplice ambito professionale. Le vicende personali dei grandi atleti spesso influenzano le loro scelte, lasciando tutti con più domande che risposte. Ma cosa si cela dietro questa scelta? Continua a leggere…

Novak Djokovic ha commentato l'addio di Sinner al preparatore Marco Panichi e al fisioterapista Badio: "Non è solo necessariamente qualcosa legato a un aspetto professionale, può essere anche qualcosa di più privato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: djokovic - sinner - addio - panichi

Binaghi: “Sinner-Berrettini è stata una tragedia. Non volevano Djokovic qui a Roma per il vaccino” - Angelo Binaghi, presidente della FITP, esprime la sua frustrazione riguardo a temi caldi come il vaccino di Djokovic a Roma e le dinamiche del tennis italiano.

Ufficiale la separazione tra Jannik Sinner, Marco Panichi e Ulises Badio. Dopo le voci delle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale in conferenza stampa, Panichi e Badio erano entrati nello staff del numero uno del mondo a settembre 2024. Vai su Facebook

Djokovic: Sorpreso da Sinner, l'addio a Panichi e Badio forse è dovuto a qualcosa di privato; Sinner dopo l’addio a Panichi e Badio: “Cerco persone di cui mi possa fidare, come mio papà”; Sinner: Gli addii di Panichi e Badio? Nulla di grave. Grazie per tutti i successi insieme ma ho scelto dopo Halle di prendere un'altra direzione.

Djokovic: “Sorpreso da Sinner, l’addio a Panichi e Badio forse è dovuto a qualcosa di privato” - Novak Djokovic ha commentato l'addio di Sinner al preparatore Marco Panichi e al fisioterapista Badio: "Non è solo necessariamente qualcosa legato ... Segnala fanpage.it

Sinner resta criptico: "L'addio di Panichi e Badio deciso da tempo". Djokovic sorpreso: "Loro sono professionisti top" - Nella conferenza stampa che precede il via di Wimbledon, Sinner ha ribadito che non ci sono stati screzi con i due preparatori, ma che questa era la cosa giusta da fare. Si legge su sport.virgilio.it