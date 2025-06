Djokovic provoca Sabalenka durante il media day di Wimbledon 2025 | Ti manca intensità in campo

Durante il media day di Wimbledon 2025, Novak Djokovic ha sorpreso tutti con una battuta tagliente su Aryna Sabalenka, attuale numero uno del tennis femminile. Il siparietto, nato da un confronto sui livelli di intensità in campo, ha acceso l’entusiasmo tra i presenti, mostrando il carattere irriverente e la grande sintonia tra i campioni. Un momento che promette di scuotere l’atmosfera di questo prestigioso torneo e accendere i riflettori sulla competizione.

Novak Djokovic sorprende tutti durante il media day di Wimbledon 2025 con un siparietto inaspettato che ha per protagonista Aryna Sabalenka, attuale numero 1 del tennis femminile. Durante la conferenza stampa della tennista bielorussa, il fuoriclasse serbo ha fatto irruzione con una battuta ironica che ha scatenato le risate in sala stampa e fatto il giro del web. I due campioni si erano allenati insieme nei giorni precedenti l'inizio dello Slam londinese, al via lunedì 30 giugno. Sabalenka, scherzando, ha chiesto a Djokovic: " Come giudichi il mio livello dopo il nostro allenamento? ". La risposta del serbo non si è fatta attendere: "Hai colpi eccellenti, una buona tecnica.