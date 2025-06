Djokovic non molla | Quest’anno ho giocato due semifinali nei due Slam

Novak Djokovic, il maestro incrollabile del tennis, non si arrende e torna a Wimbledon con la stessa passione di sempre. Dopo aver raggiunto due semifinali nei più recenti Slam, il campione serbo si prepara a conquistare ancora una volta il cuore del Centre Court. Con sette vittorie sul prato londinese e un sogno che arde più forte che mai, Djokovic ci rivela: «Quando arrivo qui, sento una spinta in più per esprimere il meglio di me...».

Novak Djokovic ha parlato in conferenza stampa a Wimbledon. Lo riporta SuperTennis. Sull’erba londinese Novak ha vinto sette volte. “È fantastico essere di nuovo qui. Amo Wimbledon. L’ho sempre amato. Ho sempre sognato di giocare sul Centre Court e vincere. Credo che nelle ultime sei edizioni abbia fatto sei finali “». Djokovic sul torneo:. SuperTennis riporta le parole del tennista: «Quando arrivo qui, sento una spinta in più per esprimere il mio miglior tennis – ha detto il n. 6 Atp -. Tutti conosciamo la tradizione, il patrimonio e la cultura di questo meraviglioso torneo che ha saputo mantenere intatti nel tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Djokovic non molla: «Quest’anno ho giocato due semifinali nei due Slam»

Pubblico questo bellissimo video dei 5 più bei colpi messi a segno da Novak Djokovic nel corso del ROLAND-GARROS Ogni punto ha un commento in lingua diversa ? Manca però lo scambio di 41 colpi con Alexander Zverev

