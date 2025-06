Djaló Juve futuro già segnato per il difensore portoghese? Cosa filtra in vista dell’estate | le ultime novità sulla sua cessione

Il futuro di Djaló con la Juventus sembra ormai scritto: il difensore portoghese, rientrato dal prestito al Porto, potrebbe lasciarci già questa estate. Le ultime indiscrezioni, tra conferme e rumors, dipingono uno scenario di cessioni imminenti nel reparto difensivo bianconero. La Juventus si prepara a cambiare volto alla retroguardia, con tre big pronti a partire. Ma quali saranno le mosse definitive? Restate con noi per scoprirlo.

Djaló Juve, futuro già segnato? Che cosa filtra sul difensore portoghese di rientro dal prestito al Porto. Le ultimissime novità. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle possibili mosse del mercato Juventus anche sul fronte uscite. Nel reparto arretrato, sarebbero tre i difensori pronti a lasciare il club bianconero in estate. Oltre a Djaló, che è sempre fuori dai piani, anche Kelly e Rugani hanno mercato in Premier League e potrebbero presto fare le valigie. Per Djaló, invece, il futuro è praticamente segnato: non c'è più spazio per lui alla Juventus.