Distributori vietata la vendita di cibi e bevande in assenza di responsabili Multe fino a 500 euro per i locali

Il Comune ha ufficialmente approvato un’ordinanza che vieta la vendita di cibi e bevande tramite distributori automatici in locali privi di responsabili o incaricati, garantendo maggiore sicurezza e qualità per i cittadini. Sanzioni fino a 500 euro sono previste per chi viola questa normativa, rafforzando l’impegno dell’amministrazione nel tutelare l’igiene e il rispetto delle regole. L’area cittadina limitrofa alla stazione ferroviaria sarà quindi interessata da rigide misure di controllo, per un ambiente più sicuro e regolamentato.

L'area cittadina limitrofa alla stazione ferroviaria.

