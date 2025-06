Disperso nell’Adda tra Canonica e Vaprio 40enne recuperato senza vita

Tragedia sulle sponde dell’Adda: un uomo di circa 40 anni, originario della Romania, è stato trovato senza vita dopo essere sprofondato nelle acque tra Canonica e Vaprio. La sua vicenda, che ha scosso la comunità, si è svolta in un pomeriggio apparentemente tranquillo, mentre cercava refrigerio con amici. Tuttavia, cosa è successo davvero in quei drammatici momenti? La risposta potrebbe rivelare dettagli sconvolgenti.

Dramma nelle acque del fiume Adda, dove un uomo di circa 40 anni di origine rumena è stato recuperato senza vita dai sommozzatori nella zona del ponte tra Canonica e Vaprio. L'allarme è scattato intorno alle 16 di sabato 28 giugno. L'uomo, in zona per motivi di lavoro, era ospite di amici a Vaprio d'Adda. Con loro ha cercato un po' di refrigerio lungo le sponde del fiume. Sarebbe entrato in acqua nelle vicinanze di una piattaforma di cemento, ma è sprofondato ed è stato trascinato via dalla corrente. Inutili le disperate richieste di aiuto, come il coraggioso tentativo di salvataggio da parte di un amico.

Vaprio, si tuffa nell’Adda e viene inghiottito dalla corrente: annega quarantenne, ricerche in corso dei vigili del fuoco - Una giornata calda si è trasformata in tragedia a Vaprio d’Adda, quando un uomo di quarant’anni, cercando di sfuggire al caldo, ha deciso di tuffarsi nell’Adda e purtroppo è stato inghiottito dalla corrente.

