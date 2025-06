Discoteca in mare musica a palla e schiamazzi sulle imbarcazioni | scatta il divieto della Guardia Costiera

L’estate in Puglia si anima con musica a tutto volume e festeggiamenti sulle imbarcazioni, ma questa allegria rischia di trasformarsi in caos. La Guardia Costiera ha finalmente scattato il divieto contro le discoteche in mare e gli schiamazzi, per tutelare la tranquillità dei bagnanti e l’ambiente marino. Una misura necessaria per garantire un equilibrio tra divertimento e rispetto delle norme, perché il mare pugliese merita di essere vissuto in tutta sicurezza.

L’estate è iniziata, e con essa sono tornati i weekend affollati lungo le splendide coste pugliesi. Centinaia di bagnanti e diportisti, a bordo di imbarcazioni di ogni tipo, affollano il mare per godere delle limpide acque che dal Gargano al Salento rendono la Puglia una meta d’eccellenza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: mare - imbarcazioni - discoteca - musica

