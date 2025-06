Disastro Boeing | l’India nasconde le scatole nere l' ultimo mistero sul volo caduto dopo 28 secondi

Il mistero avvolge ancora il disastro del Boeing L8217 in India, con le autorità che si rifiutano di condividere i dati delle scatole nere. Dopo 28 secondi di volo fatale, crescono i dubbi e le tensioni internazionali, sollevando interrogativi su cosa si nasconda dietro questa decisione. Quali sono i timori profondi che spingono l'India a mantenere il segreto? Scopriamolo insieme, in un’indagine che potrebbe rivoluzionare le nostre certezze.

Nonostante le pressioni occidentali, l'India ha deciso di non condividere con altri laboratori al di fuori del Paese i risultati delle scatole nere dell'incidente aereo del Boeing: tra dubbi e incertezze, quali sono i timori.

