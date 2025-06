Disabilità e lavoro | 6.495 gli occupati nella Marca 7mila in Veneto alla ricerca di impiego

In Veneto, circa 36.500 persone con disabilità trovano occupazione in oltre 22.000 aziende, rappresentando un tassello fondamentale del mercato del lavoro regionale. La maggioranza di queste sono adulti tra i 30 e i 54 anni, stabilmente impiegati con contratti a tempo indeterminato e assunti su chiamata nominativa. Questi dati evidenziano un importante progresso verso l'inclusione lavorativa, ma anche la necessità di promuovere ulteriori iniziative per migliorare le opportunità di impiego.

