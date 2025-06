Disabilità 18 milioni dalla Regione

La Regione investe con slancio 18 milioni di euro, un aumento del 50% rispetto all’anno passato, per sostenere il percorso di successo formativo e l’ingresso nel mondo del lavoro degli studenti con disabilità. Questi fondi, destinati a Comuni e Unioni di Comuni, rappresentano un passo importante verso un sistema più inclusivo e dinamico. I destinatari di tali risorse avranno ora opportunità concrete di crescita e integrazione professionale, aprendo nuove strade di speranza e possibilità.

La Regione ha stanziato 18 milioni di euro, con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente, per promuovere il successo formativo e accompagnare l’ingresso nel mondo del lavoro degli studenti con disabilità. I fondi sono stati destinati a Comuni e Unioni di Comuni per la realizzazione delle “Misure a sostegno del successo formativo e delle transizioni verso il lavoro degli studenti”, promosse dagli enti locali. I destinatari degli interventi sono ragazze e ragazzi con disabilità che frequentano il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, senza limiti di età, oppure che hanno recentemente concluso tale percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disabilità, 18 milioni dalla Regione

Sociale, Rimini modello in Regione. "Un milione di euro per disabilità e centri estivi. Si lavora anche sul tempo pieno" - Il 15 maggio, la Regione ha destinato un milione di euro per sostenere progetti di disabilità e centri estivi a Rimini.

Politiche sociali: dalla Regione Siciliana oltre 18 milioni per persone con disabilità gravissima #Sicilia242 #Sicilia24 Vai su Facebook

Inclusione e sostegno, la Regione finanzia le disabilità gravissime: stanziati 18 milioni https://catania.liveuniversity.it/2025/06/19/regione-finanziamenti-disabilita/… Vai su X

