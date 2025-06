Direttive Ue pacchetti turistici Marino | Un traguardo di grande rilievo in particolare per la Calabria

Un passo avanti significativo per il settore turistico, questa nuova direttiva dell’UE sui pacchetti turistici rappresenta un traguardo di grande rilievo, soprattutto per la Calabria. Demetrio Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, celebra questa vittoria, che promette di valorizzare il patrimonio locale e rafforzare l'economia regionale. Un risultato che apre nuove opportunità di crescita e promozione, consolidando la posizione della Calabria come meta di eccellenza nel panorama turistico europeo.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria, Demetrio Marino, plaude la recente approvazione di una nuova normativa in materia di turismo che porterà benefici anche sul territorio reggino, allineandosi con il parere favorevole espresso anche dalla ministra del turismo Daniela. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Marino (FdI): “Direttiva Pacchetti Turistici un importante passo avanti per la tutela di consumatori e imprese calabresi” - Le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria, commentando il recente sviluppo normativo a livello europeo ... Secondo strettoweb.com