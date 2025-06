DIRETTA Calciomercato tutte le notizie di sabato 28 giugno | accordo Milan-Torino per Ricci LIVE

Il calciomercato infiamma l’estate italiana con aggiornamenti in tempo reale e trattative che tengono tutti col fiato sospeso. Dai grandi club come Milan, Juventus, Inter e Napoli alle sorprese delle altre squadre di Serie A, ogni giorno porta novità incredibili, come gli accordi tra Milan e Torino per Ricci o le grandi mosse su Gyokeres. Resta con noi per scoprire tutte le ultime notizie e i colpi di mercato più caldi!

Le ultime di mercato su Napoli, Inter, Juventus, Milan e tutti i colpi delle altre società di Serie A Segui le principali operazioni di calciomercato delle big di Serie A e le ultime trattative che infiammano l’estate italiana. Gyokeres, adessi ci prova il Milan (LaPresse) – Calciomercato.it Il Milan non molla Jashari: offerti 30 milioni per il talento del Bruges, mentre il sogno per l’attacco è Gyokeres. Anche la Juve a caccia di un centravanti, con il Dg Comolli sempre in pressing su Jonathan David. L ‘ Inter invece ha in mano Bonny e conferma Esposito nel quartetto offensivo. LIVE 16:03 28 Giugno Ricci al Milan, accordo raggiunto col Torino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di sabato 28 giugno: accordo Milan-Torino per Ricci LIVE

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

