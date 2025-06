Dilettanti Mercato continuano i movimenti estivi Il Monturano Calcio pronto a rilanciarsi

Il mercato dilettantistico è in piena fibrillazione, con squadre che si rinnovano e puntano a riscatto. Il Monturano Calcio si prepara a una nuova avventura, affidandosi alla guida di Emanuele Poggi e rafforzandosi con innesti di talento come Giorgio Lattanzi e Alessandro Lama. La corsa ai rinforzi continua a ritmo serrato, promettendo un’estate ricca di sorprese e rovesciamenti di fronte. È il momento di scoprire quali saranno i prossimi passi di questa emozionante stagione.

Continuano serrati i movimenti di mercato nel panorama dilettantistico. Iniziamo dal Monturano Calcio pronto a rilanciarsi dopo la retrocessione in Promozione e dopo aver affidato la panchina ad Emanuele Poggi con Marco Pantone direttore sportivo. Diversi i movimenti già messi a segno di cui diversi nelle ultime ore. Ufficiale l'attivo del classe 2007 Giorgio Lattanzi proveniente dall'Ancona, stesso anno di nascita del difensore Alessandro Lama anche lui proveniente dal capoluogo dorico. Conferme importanti anche quelle di Marco Muzi e del classe 2006 Tommaso de Carolis. Inoltre la società ha comunicato il completamento dello staff tecnico con il ritorno una bandiera come Fabrizio Grilli nel ruolo di preparatore dei portieri, di Alessandro Romagnoli come preparatore atletico e di Mario Scorpecci come maggiatore.

In questa notizia si parla di: movimenti - mercato - continuano - monturano

