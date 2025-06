Dilettanti | domani in programma la quinta giornata Bonafini fischia al Centro Coni Amoruso dirige a Cerredolo

Domani prende il via la quinta giornata del 73° Torneo della Montagna, un vero spettacolo per gli appassionati di calcio dilettantistico. Con sfide emozionanti e verdetti imminenti, le squadre si contendono il passaggio del turno in un clima di alta tensione. Le partite, tutte trasmesse in diretta, promettono emozioni forti e sorprese inattese fino all’ultimo minuto, rendendo questa tappa cruciale per il prosieguo del torneo. Il destino di molte squadre è ancora nelle loro mani, ma il tempo stringe...

Ottovolante di gare tutte in onda domani pomeriggio nel 73° Torneo della Montagna. Anche il penultimo e quinto turno delle eliminatorie emetterà altri verdetti con diverse squadre al bivio: ad un passo dall'eliminazione la semifinalista uscente Cerredolo che deve battere nel derby il Baiso, stessa sorte per il Castellarano che attende i big del Cervarezza, reduci da due ko in stecca e quindi impegnati a difendere la seconda piazza. Primo posto in palio fra Castelnovo Monti e Tricolore Carpineti Valestra, mentre la Querciolese attende un Trinità ancora al palo. Stessa posta anche fra Borzanese e Cavola con gli ospiti che ritornano in lizza dopo il turno di riposo, mentre Gatta e Olimpia Roteglia si giocano uno scontro diretto in vista degli spareggi nel girone D a squadre dispari.

