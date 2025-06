Digital Design Days oltre mille presenze in due giorni | Non è stato un festival ma un' esperienza immersiva

Sicilia un'energia innovativa e ispiratrice, trasformando il modo di concepire il design digitale. Oltre mille partecipanti hanno vissuto un’esperienza immersiva, non un semplice festival, ma un vero e proprio viaggio tra creatività, tecnologia e futuro. La prima edizione siciliana dei "Digital Design Days" ha segnato un nuovo capitolo nel panorama internazionale, lasciando il segno e aprendo nuovi orizzonti per la community del design.

Oltre mille presenze in due giorni. Si chiude così la prima edizione siciliana dei "Digital Design Days", l'evento internazionale che da dieci anni è riferimento globale per la creatività digitale. Organizzato da DDD in collaborazione con Studio 151 come partner locale, l’evento ha portato in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: digital - design - days - oltre

L'isola che disegna il futuro, fa tappa a Messina il Digital Design Days tra innovazione e creatività - L’isola che disegna il futuro fa tappa a Messina, portando con sé un’energia innovativa e creativa senza precedenti.

#Palermo Digital Design Days, oltre mille presenze in due giorni Vai su Facebook

Digital Design Days, oltre mille presenze in due giorni; Digital Design Days, oltre mille presenze in due giorni; Innovazione, Tamajo inaugura i “Digital Design Days” a Palermo: Al fianco dei giovani che trasformano le idee in lavoro.

Digital Design Days, oltre mille presenze in due giorni - Una città che risponde con entusiasmo, una rivoluzione creativa che parte dal cuore del Mediterraneo. Secondo msn.com

Innovazione, Tamajo inaugura i “Digital Design Days” a Palermo: “Al fianco dei giovani che trasformano le idee in lavoro” - È questo lo spirito con cui l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha inaugurato qu ... Da blogsicilia.it