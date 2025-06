Difesa Italiana il generale Tricarico | Se venissimo attaccati non potremmo difenderci

La recente analisi del generale Tricarico mette in luce una realtà sconvolgente: l’Italia potrebbe essere impreparata di fronte a una minaccia esterna. Con un passato di grande esperienza militare, avverte che senza investimenti e riforme, la nostra difesa rischia di restare troppo vulnerabile. È fondamentale ascoltare questo appello e riflettere sulle azioni necessarie per rafforzare la sicurezza del Paese.

Una valutazione preoccupante sulla capacità militare italiana. «Se fossimo attaccati oggi, non saremmo in grado di difenderci». È questo il drammatico monito del generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e consigliere militare di tre presidenti del Consiglio, che lancia l'allarme sulla fragilità del sistema difensivo italiano. Presidente della Fondazione Icsa, Tricarico sottolinea come l'Italia sia carente non solo in uomini ma anche in strumenti, capacità e strategie nei settori cruciali: difesa aerea, ambito cibernetico ed esercito. Personale insufficiente e crisi di vocazioni.

