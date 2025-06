Diario di Norimberga fondatore Gestapo Göring nel 1947 | È compito dei leader del paese orientare popolo verso guerra e inculcargli paura

Le parole di Hermann Göring nel diario di Norimberga risuonano ancora oggi, svelando come la paura sia uno strumento potente nelle mani dei leader per manipolare le masse e zittire il dissenso. Dalle recenti emergenze globali alle tensioni geopolitiche, il controllo emotivo si trasforma in un'arma di predominio che rischia di indebolire la nostra libertà di pensiero. È fondamentale riconoscere questi schemi e difendere la nostra autonomia mentale.

Le parole di Hermann Göring sono attuali anche oggi: la paura come arma per zittire il dissenso e spingere le masse. Dal Covid ai lockdown, dal green pass ai vaccini obbligatori, fino alla narrazione unilaterale sulla guerra in Ucraina, le tensioni di Israele con l'Iran e il silenzio colpevole sul g.