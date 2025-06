Di Leva all’Arena Stalloni | Set magico con mio figlio

Preparati a vivere un’emozionante serata all’Arena Stalloni con “Accadde Domani”, la storica rassegna che ogni anno porta il meglio del cinema italiano sotto le stelle. Questa sera, alle 21:30, si apre con “Nottefonda”, l’esordio alla regia di Giuseppe Miale Di Mauro, autore del romanzo “La Strada degli Americani”. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema e cultura italiana. Non perdere questa serata speciale, dove il film e i protagonisti prenderanno vita davanti ai tuoi occhi.

Ritorna in Arena Stalloni ‘ Accadde Domani ’, la storica rassegna che anche quest’anno proporrà il meglio del cinema italiano in sei serate, con ospiti i registi e gli attori protagonisti. Si parte stasera, alle 21,30, con ’ Nottefonda ’. Il film segna l’esordio alla regia di Giuseppe Miale Di Mauro, anche autore del romanzo ’La Strada degli Americaniì’, da cui il film è tratto. Giuseppe Miale Di Mauro è presente questa sera in Arena Stalloni insieme all’attore protagonista Francesco Di Leva, che nell’opera recita al fianco del figlio Mario. Francesco Di Leva quest’anno ha conquistato sia il David di Donatello sia il Nastro d’Argento come attore non protagonista per il film ’Familia’ di Francesco Costabile (giovedì 3 luglio in Arena, per la proiezione di ’Familia’). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it