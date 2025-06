Di Fusco | Il Napoli sarà la favorita l’anno prossimo

Raffaele Di Fusco, ex portiere e icona del Napoli, analizza la corsa scudetto e il futuro del club partenopeo. Secondo lui, il Napoli si presenta come favorita per il prossimo anno, grazie alla stabilità dell’allenatore e a un progetto solido. Tuttavia, mette in guardia sulla competitività delle squadre italiane, spesso più vecchie e meno preparate rispetto alle contendenti europee. La sfida è aperta e il campionato promette emozioni sorprendenti, ma...

Raffaele Di Fusco, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Napoli Centrale. Queste le sue parole: "Ad oggi, di fatto, non possiamo dire le distanze tra le squadre. Anche perché, da quanto sembra, anche il Napoli cambierà molto. Le squadre italiane sono troppe vecchie rispetto a quelle europee ed è questo che ci deve far preoccupare.Il Napoli, almeno sulla carta, sarà un po' avvantaggiato, visto che non ha cambiato allenatore. Le altre, invece, hanno cambiato la loro guida tecnica. Ho seguito pochissimo questo Mondiale per Club, visto che è una sola cosa economica. In Italia bisogna cambiare le regole, la Nazionale non può dipendere da un giocatore di 38 anni.

