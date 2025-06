Detenzione al fine di spaccio di droga | arrestato 70enne

In un'operazione che evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta al traffico di droga, i poliziotti del Commissariato di Lauro hanno arrestato in flagranza un 70enne del Vallo di Lauro trovato in possesso di cocaina e hashish. L'intervento, frutto di mirate attività di contrasto, ha portato alla scoperta di sostanze illecite nel suo domicilio, sottolineando quanto sia fondamentale il lavoro quotidiano di prevenzione e repressione per garantire la sicurezza della comunità .

Nell'ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di P.S. distaccato di Lauro (AV) hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 70enne del Vallo di Lauro trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish. In particolare, a seguito di un controllo e alla successiva perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, sono stati rinvenuti un involucro con all'interno 20 bustine di cellophane contenenti cocaina, nonché 70 grammi di hashish suddiviso in singole dosi, due bilancini di precisione, un coltello e 8.

