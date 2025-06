Destiny 2 | I Confini del Destino i preordini sono molto bassi secondo un report

A poche settimane dal lancio, Destiny 2: I Confini del Destino si trova in una posizione delicata, con i preordini che risultano molto bassi secondo un recente report. Nonostante le grandi promesse di Bungie, come la campagna non lineare e nuove modalità entusiasmanti, l’interesse dei giocatori sembra ancora timido. Cosa potrebbe aver influenzato questa situazione? Scopriamolo insieme e analizziamo le ragioni di questa inesperata cautela.

A poche settimane dal lancio, Destiny 2: I Confini del Destino si trova in una posizione delicata, stando ad un nuovo report. Difatti onostante le importanti novità promesse da Bungie per questa espansione – come la campagna non lineare, la revisione delle statistiche dell’armatura, un nuovo sistema di progressione dell’equipaggiamento e la modalità Portale – i dati parlano chiaro: l’interesse del pubblico pare significativamente più basso rispetto al passato. Secondo un’analisi effettuata da un utente su Reddit utilizzando i dati di Warmind.io (riportata da The Game Post ), la quantità di preorder effettuati per I Confini del Destino rappresenta solo il 47% di quelli registrati per La Forma Ultima nello stesso lasso di tempo prima dell’uscita. 🔗 Leggi su Game-experience.it