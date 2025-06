Desio la città che si è reinventata | dalle ceneri dell’Autobianchi al polo dell’innovazione

Desio, città che si è reinventata dalle ceneri dell’Autobianchi al polo dell’innovazione, si presenta come un affascinante esempio di rinascita e trasformazione. Pur ancora in cerca della propria identità, questa realtà brianzola offre un mix unico di storia e modernità, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama locale. Con un passato industriale e un futuro all’insegna dell’innovazione, Desio dimostra di saper evolvere e conquistare, confermando il suo importante ruolo nella provincia di Monza e della Brianza.

Desio (Monza) – Una città che ha subito una profonda trasformazione: per molti versi è ancora un po’ in cerca di una sua identità, ma ha davvero molto da offrire. Desio, se dovessimo fare una graduatoria delle città attraenti della Brianza, sarebbe davvero nella colonna di sinistra tra le realtà da prendere in considerazione. Intanto ha già dato prova di maturità nel corso degli anni. Era la città industriale per eccellenza della Brianza. Quando si faceva il nome di Desio si pensava all ’Autobianchi. C’erano anche altre realtà produttive di rilievo, ma di certo l’azienda automobilistica aveva un’importanza nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it