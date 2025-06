Derby con Torino per conquistare il titolo di ’Smart city’ d’Italia

Il derby tra Milano e Torino si accende con l'obiettivo di conquistare il titolo di 8217Smart City’ d’Italia, simbolo di innovazione e progresso. La corsa verso città più digitali, sostenibili e mobili è al centro di questa sfida, alimentata dai fondi europei Fesr e Fse. Chi tra le due metropoli saprà guidare il futuro urbano e diventare esempio di eccellenza? La partita è appena iniziata, e il cambiamento dipende anche da te.

La trasformazione delle città oggi passa inevitabilmente da digitalizzazione pubblica, mobilità intelligente e sostenibilità. A distinguersi in questo a livello nazionale sono soprattutto Milano e Torino, a capo di questa trasformazione urbana in Italia sostenuta dalla politiche di coesione dell’Ue. Ad aiutare il cambiamento e a sostenere i progetti di Smart city, i fondi strutturali Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e Fse (Fondo sociale europeo Plus) che guardano a digitalizzazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Questa transizione digitale urbana, sostenuta dai fondi dell’Unione Europea, non riguarda solo i grandi centri urbani ma anche città medie e piccoli comuni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net