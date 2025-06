Deposito rifiuti radioattivi il comitato No scorie Canino | Fratin fa dietrofront con gravi affermazioni

Il Comitato No Scorie Canino denuncia con forza il dietrofront del ministro Pichetto Fratin sulla questione del deposito di rifiuti radioattivi. La recente audizione in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati ha svelato una svolta inattesa rispetto alle precedenti promesse di trasparenza e sicurezza. Questa retromarcia solleva interrogativi cruciali sulla gestione delle scorie nucleari e sulla tutela del nostro territorio. √ą ora di fare chiarezza e proteggere il futuro delle nostre comunit√†.

"La recente audizione in Commissione Ambiente alla camera dei deputati del ministro Pichetto Fratin, si √® rivelata come una clamorosa retromarcia rispetto alle dichiarazioni del maggio scorso". Il comitato¬†No scorie Canino interviene¬†dopo le dichiarazioni del membro del consiglio dei ministri in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Comitato cittadino per la salvaguardia del territorio di Canino e della Tuscia sul deposito di scorie - La recente audizione in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati del Ministro Pichetto Fratin, si è rivelata come una clamorosa retromarcia rispett ... Da newtuscia.it

