Denisa Adas 3 agenti indagati per l' aggressione in carcere a Vasile Frumuzache

Tre agenti del penitenziario di Prato sono sotto indagine per l'aggressione avvenuta nel carcere di Vasile Frumuzache, reo confesso dei delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. La procura ha avviato interrogatori per reati di rifiuto di atti d'ufficio e lesioni colpose, sollevando serie dubbi sulla gestione della sicurezza carceraria. L'intera vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei detenuti e sulla responsabilità delle autorità penitenziarie, un tema che richiede approfondimenti e chiarezza.

Tre agenti del penitenziario di Prato sono attualmente indagati per l'aggressione in carcere a Vasile Frumuzache, reo confesso dei due delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Gli agenti saranno ora interrogati dalla procura di Prato per i reati di rifiuto di atti d'ufficio e di lesioni colpose. Nonostante le direttive impartite dalla procura al comandante del carcere e l'assicurazione che si era provveduto a garantire la sicurezza di Frumuzache, il 6 giugno un detenuto fu "lasciato del tutto libero di versargli un pentolino di olio bollente, intriso di un bicchiere di zucchero, sul volto e sugli arti" ustionandolo.

