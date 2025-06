Demon Slayer | Il Castello dell’Infinito riceve il primo trailer ufficiale

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per gli appassionati di Demon Slayer! Il primo trailer di "Il Castello dell’Infinito" promette un capitolo epico nella conclusione della saga, segnando l’atteso finale della serie. Questo film inaugura una trilogia destinata a chiudere l’adattamento animato del manga, con l’uscita in Italia prevista per l’11 settembre 2025. La data si avvicina: preparatevi a vivere un’avventura indimenticabile!

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell'Infinito ha ricevuto il suo primo trailer ufficiale, anticipando l'inizio dell'atteso finale della serie. Ricordiamo proprio in tal senso che si tratta del primo film di una trilogia destinata a concludere l'adattamento animato del manga, e sarà visibile al cinema in Italia a partire dall' 11 settembre 2025. La pellicola debutterà prima in Giappone, il 18 luglio, e nel corso di agosto si espanderà in diversi paesi asiatici, fino ad arrivare al pubblico occidentale nel mese di settembre, distribuita da Crunchyroll e Sony.

