Delitto di Garlasco genitori Chiara Poggi | Nel 2007 Marco era con noi in vacanza

Il giallo di Garlasco torna sotto i riflettori, riaccendendo il dibattito sulla tragica scomparsa di Chiara Poggi. I genitori, Rita e Giuseppe, ribadiscono con fermezza che Marco, il fratellastro, era con loro in vacanza in Trentino Alto Adige il giorno dell’omicidio, smentendo le accuse e cercando di fare luce sulla verità . Tanta amarezza e un desiderio di giustizia guidano la loro testimonianza, alimentando ancora di più il mistero.

"Tanta amarezza. Tanta amarezza". Queste le parole di Rita e Giuseppe Poggi, i genitori di Chiara, che sono tornati a smentire che il figlio Marco non fosse con loro in vacanza, in Trentino Alto Adige, quando la sorella fu uccisa, il 13 agosto del 2007, mentre si trovava da sola in casa a Garlasco. E, per dimostrarlo, nel corso della puntata di Quarto Grado del 27 giugno, i coniugi Poggi hanno esibito in esclusiva delle foto di quei giorni in montagna, dove si vede anche Marco. "Smentiamo anche questo con documentazioni, non è solo la nostra parola. Così mettiamo a tacere un po' tutti", ha affermato il padre di Chiara ( LE VERITÀ DI GARLASCO - IL DOCUMENTARIO DI SKY TG24 ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it