Delitto di Garlasco chi è il super testimone | è lui ad aver fatto la scoperta shock

Nel misterioso caso di Garlasco, un super testimone si erge al centro della scena, rivelando dettagli sconvolgenti e riaccendendo i riflettori su uno degli omicidi più discussi d’Italia. La sua scoperta shock ha portato alla luce segreti nascosti tra le acque di un canale e le mura di una piccola comunità. Ma chi è davvero questo uomo che ha fatto luce sul passato oscuro? Scopriamolo insieme, perché la verità potrebbe cambiare tutto.

Milano – L'allarme era arrivato da un operaio che, il 14 maggio, aveva informato il suo datore di lavoro: «Carabinieri e pompieri stanno cercando qualcosa sotto casa tua». Quella stessa giornata, i militari e i vigili del fuoco erano effettivamente impegnati nelle ricerche in un canale dietro una vecchia abitazione di via Fante d'Italia, a Tromello. Stavano cercando l'arma di un delitto risalente a ben diciotto anni prima: l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il testimone chiave e le operazioni di ricerca. A guidare le ricerche era stato un "super testimone", un ex investigatore che, un mese prima delle operazioni, aveva messo a verbale una coincidenza inquietante.