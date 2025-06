Delitti di Villa Pamphilj | se il passaporto di un bianco americano conta più di tutto

Nel cuore pulsante di Roma, tra le luci di Campo de’ Fiori e Largo Argentina, una scena di disperazione e vulnerabilità si svolge sotto gli occhi di tutti. Una coppia con una bambina piccola, vittima di circostanze difficili e di un mondo che sembra dimenticarli, cerca di sopravvivere tra dramma e incertezza. Un’immagine che ci fa riflettere su quanto il passaporto di un bianco americano sembri contare più delle storie di sofferenza che si nascondono nelle pieghe della nostra città.

Nel cuore di Roma — non ai suoi margini, ma nei luoghi simbolici del centro storico: Campo de’ Fiori, Largo Argentina, piazza San Silvestro — una coppia si muove portando con sé una bambina molto piccola. L’uomo è in evidente stato di alterazione: ubriaco, aggressivo, si ferisce, urla. La donna tiene la bambina in braccio, cercando di gestire la situazione. Non hanno un passeggino, né indumenti adeguati. Di notte dormono in una tenda, fornita da un’associazione, nel parco di Villa Pamphilj. Sono visibili. Vengono notati. Vengono segnalati. Eppure non accade nulla. Nulla, nonostante la condizione instabile dell’uomo sia manifesta. 🔗 Leggi su It.insideover.com