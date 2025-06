Del Piero si sbilancia su Real Madrid Juve | Secondo me saranno loro ad andare ai quarti Il pronostico dell’ex 10 bianconero

Del Piero si sbilancia sulla sfida tra Real Madrid e Juventus, esprimendo la sua convinzione che saranno i bianconeri a conquistare i quarti di finale. Con il suo tipico entusiasmo e competenza, l'ex capitano juventino analizza il match di Miami con la passione di sempre, alimentando le speranze dei tifosi e aggiungendo un tocco di magia a una sfida che promette spettacolo. Ma cosa pensa nello specifico? Scopriamolo insieme.

Del Piero si sbilancia su Real Madrid Juve: le dichiarazioni dello storico capitano bianconero sull’ottavo di finale del Mondiale per Club. Intervenuto a SNTV Alessandro Del Piero, ha parlato così della sfida che attende la Juventus, impegnata martedì sera a Miami negli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid. DEL PIERO – « Ora, ascoltate, come sapete il mio cuore è bianconero, e lo sarà sempre, perciò spero di sbagliarmi, ma per me passerà il Real » .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com