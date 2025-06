Decisione drastica Mediaset chiude in anticipo Pomeriggio Cinque News ecco perché

Mediaset sorprende i telespettatori con una decisione drastica: la chiusura anticipata di Pomeriggio Cinque News, lo spin-off estivo di Canale 5 condotto da Alessandra Viero. A causa dei bassi ascolti nelle prime due settimane, i vertici hanno deciso di fare marcia indietro, aprendo così un nuovo capitolo nel palinsesto pomeridiano. La domanda che sorge spontanea è: quale sarà il futuro di questa fascia oraria?

A meno di un mese dalla prima puntata, si chiude il sipario su Pomeriggio Cinque News, lo spin off estivo della trasmissione di Canale 5 condotta da Alessandra Viero. La scelta, presa dai vertici Mediaset, arriva a seguito dei disastrosi ascolti  registrati dalla trasmissione nelle prime due settimane di messa in onda. Al suo posto, grandi classici delle telenovelas o, forse, una versione ridotta del programma che, nella stagione invernale, era guidato da Myrta Merlino. Così come la sua versione invernale, anche quella estiva del programma che prende il nome di Pomeriggio Cinque, News nei mesi vacanzieri, è stata costretta a una chiusura anticipata.

