De Luca contro le stragi nel mondo governatore della Campania attacca i signori della guerra | Il mondo non è normale stop a massacri

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, scende in prima linea contro le atrocità nel mondo, chiedendo con forza un fermo “stop ai massacri” e denunciando i signori della guerra. La sua voce, applaudita e accompagnata da una standing ovation al centro di produzione Rai di Napoli, risuona come un appello urgente alla comunità internazionale e ai media affinché si faccia strada una svolta decisiva per la pace. È un invito a non rimanere indifferenti, perché il silenzio alimenta la violenza.

Applausi scroscianti per il governatore, con standing ovation all'interno del centro di produzione Rai di Napoli, a due passi dallo stadio Maradona Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, fa un accorato appello al servizio pubblico televisivo e al mondo del giornalismo nel suo c.

