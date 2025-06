De Bruyne rompe il silenzio | la risposta al Napoli infiamma i tifosi FOTO

Kevin De Bruyne rompe il silenzio e risponde al Napoli sui social, infiammando i tifosi e alimentando l’entusiasmo. Dopo aver firmato con l’azzurro, il centrocampista di fama mondiale, vincitore di trofei e terzo al Pallone d’Oro solo tre anni fa, si prepara a scrivere un nuovo capitolo. La sua presenza promette di portare esperienza e qualità al Napoli, lasciando tutti con il fiato sospeso: la stagione si preannuncia scoppiettante, e il suo impatto sarà sicuramente epocale.

Kevin De Bruyne ha risposto sui social al Napoli: torna a parlare dopo la firma in azzurro (FOTO). L'acquisto di Kevin De Bruyne ha inevitabilmente scatenato l'entusiasmo dei tifosi del Napoli. Firma in azzurro infatti un calciatore ha vinto tutto in carriera e che appen tre anni fa si classificava addirittura terzo al Pallone d'Oro. Un vero e proprio colpo da sogno, che aggiunge al centrocampo del Napoli tanta esperienza oltre che indubbia qualità. Il belga è già diventato l'idolo dei tifosi sin dalle sue visite mediche a Villa Staurt e dalle sue prime parole in azzurro, che hanno scatenato subito l'amore della piazza nei confronti del nuovo acquisto.

