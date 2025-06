DaziTrump ferma i negoziati col Canada

La tensione tra Stati Uniti e Canada si intensifica: Trump annuncia la sospensione dei negoziati commerciali dopo l'introduzione di una digital tax da parte di Ottawa, visto come un attacco diretto alle aziende tecnologiche statunitensi. La risposta americana promette dazi severi, alimentando un clima di incertezza economica tra i due paesi. La questione si prospetta come un nuovo capitolo nelle relazioni commerciali internazionali...

7.10 Stop a trattative commerciali sui dazi con il Canada. Lo ha annunciato Trump, dopo che Ottawa ha introdotto una digital tax per le aziende tecnologiche statunitensi. Il presidente Usa scrive sul suo social Truth che si tratta di "un attacco diretto e palese al nostro Paese", aggiungendo che "stanno ovviamente copiando l'Unione Europea". Poi: "Entro i prossimi 7 giorni faremo sapere al Canada i dazi che pagheranno per fare affari con gli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: dazi - canada - trump - ferma

Canada sospende temporaneamente i dazi contro gli Stati Uniti dopo incontro a Roma - Il Canada ha temporaneamente sospeso alcuni dazi contro gli Stati Uniti dopo un incontro tra il premier Mark Carney e il vicepresidente J.

Donald Trump ha confermato che il cessate-il-fuoco Israele-Iran è entrato in vigore e ha pregato le parti di «non violarlo». Con un post sul suo social network, Truth, scritto tutto in lettere maiuscole, il presidente Usa ha scritto: «Il cessate il fuoco è ora in vigore. Vai su Facebook

Dazi Trump: la risposta di Cina, Canada e Ue. Le mosse nel commercio globale; Stellantis ferma le linee e licenzia in America. È l'effetto dazi di Trump; Dazi Usa, Stellantis chiude due impianti: a Windsor in Canada e a Toluca in Messico produzione fermata. Downgrade da Fitch.

Dazi, Donald Trump chiude al Canada e avverte l’Ue: “Impareranno a non essere cattivi” - La proposta americana per Bruxelles parte dalla tariffa base del 10 per cento e poi a crescere su alcuni prodotti. Lo riporta repubblica.it

Dazi, Trump interrompe i negoziati con il Canada per la tassa sulle big tech e tiene in sospeso l'Ue - Trump ha citato come motivo l'imposta canadese sui servizi digitali si applica alle imprese anche straniere che si relazionano con gli utenti online in Canada e colpirà società come Amazon, Google, Me ... Da msn.com