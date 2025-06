Dazi Usa-Ue prove d’intesa Apertura alla proposta di Trump Il tycoon | alcuni resteranno delusi

Il Consiglio europeo di giugno ha messo in luce tensioni e alleanze in evoluzione, tra dazi USA-UE, relazioni con Israele e Russia, e sfide geopolitiche. Mentre si cerca di trovare una quadra, alcune decisioni potrebbero deludere chi sperava in un’apertura totale, evidenziando quanto siano complesse e delicate le relazioni internazionali di oggi. La diplomazia rimane in equilibrio instabile, lasciando molti a chiedersi quali scenari si prospettino nei prossimi mesi.

Roma, 28 giugno 2025 – Da Israele alla Russia, passando per i dazi e il piano di riarmo. Il Consiglio europeo si è concluso e, come sempre, la quadra, anche questa volta, è stata trovata, ma le spaccature interne sono molte e riguardano soprattutto i rapporti con Tel Aviv (causa guerra a Gaza) e Washington (causa guerra commerciale). NETANYAHU “GRAZIATO” Il club dei 27, nella dichiarazione finale, si è limitato a dire che il Consiglio europeo “ha preso nota delle violazioni dei diritti umani a Gaza da parte di Israele e si riservano ulteriori valutazioni” e a chiedere un cessate il fuoco immediato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi Usa-Ue, prove d’intesa. Apertura alla proposta di Trump. Il tycoon: alcuni resteranno delusi

