Dazi Usa al 10% Paolo Mascarino presidente di Federalimentare | Un compromesso sostenibile pur di garantire l' accesso al mercato americano delle nostre imprese

In un mondo globale e competitivo, mantenere un accesso fluido al mercato americano è fondamentale per le imprese italiane. Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, sottolinea l’impegno a trovare un compromesso sostenibile con gli Stati Uniti, anche di fronte a dazi al 10%. Per Mascarino, gli USA sono un mercato prioritario: garantire un ingresso senza barriere significa rafforzare il Made in Italy e favorire la crescita delle nostre aziende.

Mascarino: "Gli Usa restano un mercato per noi davvero molto importante, e resta prioritario garantirne l'accesso alle nostre imprese, limitando le barriere all'ingresso".

