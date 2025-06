Dazi Trump chiude al Canada e pressa l’Ue Asse Meloni-Merz per l’ok al 10%

Il panorama geopolitico europeo si fa sempre più turbolento mentre Trump alza la posta, minacciando dazi e pressioni sui nostri alleati. La scadenza del 9 luglio si avvicina, e con essa l’incertezza su tariffe e accordi commerciali. Tra chi desidera chiudere rapidamente i conti e chi resiste per orgoglio, il futuro dell’Europa si gioca anche in questa partita di poker internazionale. La domanda è: l’Unione saprà mantenere la sua unità o sarà ancora una volta vittima delle manovre statunitensi?

La scadenza del 9 luglio per i dazi? Potrebbe, come non potrebbe, con il chiaro messaggio di Trump che ha in mano le carte vincenti e può decidere come orientare la partita e vuole giocare a sue condizioni. Tariffe del 10% alla Ue e più acquisti di gas e armi, ma l'Europa si divide: da un lato Roma e Berlino che accetterebbero subito pur di finirla con l'incertezza prolungata trumpiana, dall'altro Parigi (un po' orgogliosa) che non vuole darla vinta al presidente Usa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Trump chiude al Canada e pressa l’Ue. Asse Meloni-Merz per l’ok al 10%

