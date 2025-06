Dazi Trump avverte l’Europa | Impareranno a non essere più cattivi con noi

Le tensioni tra l’Europa e gli Stati Uniti si stemperano, ma il cammino verso un accordo sui dazi resta incerto. Dopo un periodo di scontro, Bruxelles valuta con cautela la proposta americana, cercando di evitare passi affrettati. La ripresa del dialogo apre nuove speranze per un rapporto più equilibrato e meno conflittuale. Tuttavia, le sfide sono ancora molte: l’Europa imparerà a tutelarsi senza dimenticare il dialogo?

Bruxelles valuta di prendersi più tempo, almeno un altro mese, per esaminare la proposta statunitense di accordo quadro sui dazi, ancora ritenuta vaga su diversi punti. Il confronto tra Unione Europea e Usa, dopo una fase di tensione, sembra essere ripartito, sebbene l’intesa resti lontana. Le relazioni bilaterali sono più distese rispetto a qualche settimana fa, e il 27 giugno il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, ha avuto un nuovo colloquio con il consigliere americano Jamieson Greer, a conferma di un dialogo ancora aperto. Trump: «Con la tassa sui servizi digitali il Canada fa un attacco diretto al nostro Paese». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dazi, Trump avverte l’Europa: «Impareranno a non essere più cattivi con noi»

Dazi, Tajani “Bisogna avere pazienza, serve essere determinati” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolinea l'importanza di pazienza, determinazione e costanza nelle attività diplomatiche, evitando commenti sulle recenti dichiarazioni di Donald Trump.

