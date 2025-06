Dazi Trump alza ancora i toni con l' Ue

L'ex presidente Donald Trump torna a scaldare gli animi con parole dure contro l'Unione Europea e il Canada, accusando Bruxelles di imporre "molte tasse ingiuste" alle aziende americane. Con toni decisi, Trump avverte che presto l'Ue "imparerà a non essere cattiva con noi", alimentando tensioni internazionali che rischiano di complicare ulteriormente i rapporti commerciali. La sfida tra le potenze mondiali si fa sempre più accesa, e la posta in gioco è alta.

Donald Trump torna ad alzare i toni in materia di dazi. L'Ue "imparerĂ presto a non essere cattiva con noi", ha avvertito il presidente americano, accusando Bruxelles di imporre "molte tasse ingiuste" contro le aziende americane. "Sono molto cattivi, l'Unione europea è stata creata per danneggiare gli Stati Uniti". Il tycoon è tornato ad attaccare anche il Canada. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Trump alza ancora i toni con l'Ue

