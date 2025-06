Dazi il piano di Trump per l’Ue | a che punto sono i negoziati

Le tensioni commerciali tra Donald Trump e l’Unione Europea sono al centro dell’attenzione internazionale. Mentre Trump tende la mano e gli europei cercano di mantenere la calma, la fiducia resta precaria a causa di mosse imprevedibili e di un negoziato in piena evoluzione. La recente rottura con il Canada ne è la prova concreta, lasciando il futuro di eventuali accordi ancora molto incerto e avvolto da una certa suspense.

Donald Trump tende la mano all'Ue, ma i leader europei non si fidano. Nonostante le dichiarazioni di ottimismo sugli accordi commerciali e l'apertura per un ulteriore rinvio di un mese sull'entrata in vigore dei dazi del 9 luglio, l'imprevedibilità delle mosse del tycoon non consentono di escludere nuove sorprese. Lo dimostra la chiusura improvvisa al dialogo con il Canada, a cui il presidente Usa ha sbattuto la porta in faccia tirando in ballo l'Unione europea. I buoni propositi mostrati attraverso l'intesa firmata con il Regno Unito e la tregua sulle tariffe raggiunta con la Cina non bastano per stemperare del tutto l'offensiva commerciale mondiale degli Stati Uniti, i cui effetti saranno diversi Paese per Paese.