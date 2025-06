Davide Catalano e Anita Ghelardoni trionfano ai Mondiali Multisport di Triathlon

Un'emozione senza precedenti ha travolto Firenze e l'Italia, grazie ai trionfi di Davide Catalano e Anita Ghelardoni ai Mondiali Multisport di Triathlon a Pontevedra. Due talenti che hanno dimostrato talento, determinazione e passione, portando alta la bandiera italiana sul podio internazionale. La loro vittoria segna un nuovo capitolo nel panorama triathlon nazionale, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori senza fiato. Il futuro dello sport italiano si prospetta brillante e ricco di successi.

Firenze, 28 giugno 2025 – Una settimana di grandi emozioni per il Firenze Triathlon e il Triathlon italiano quella che si è appena conclusa a Pontevedra, in Spagna, dove gli atleti toscani Davide Catalano e Anita Ghelardoni hanno riportato successi importanti in occasione dei Mondiali Multisport di Triathlon. Davide Catalano si è messo in luce con due prestazioni eccezionali: la prima nella categoria Under 23, nell'ambito della quale ha conquistato un argento nel Duathlon Cross, coronando così un percorso di crescita e determinazione. Ma non finisce qui. Due giorni dopo Catalano ha consolidato il suo talento anche nel Triathlon Cross, portando a casa un meritato bronzo.

