David Juventus la trattativa prosegue | nuovi contatti con l’entourage per l’accordo definitivo! Gli ultimi aggiornamenti sul possibile colpo a parametro zero

La saga di David alla Juventus entra nella sua fase cruciale, con nuovi incontri tra le parti per definire gli ultimi dettagli dell’affare. La trattativa, ancora in piedi, si concentra ora sulle commissioni, mentre il club bianconero continua a lavorare per assicurarsi il centravanti a parametro zero. Restate sintonizzati, perché l’epilogo potrebbe essere alle porte e cambiare le sorti del mercato juventino.

David Juventus, la trattativa prosegue: nuovi contatti per l’intesa sulle commissioni. Gli aggiornamenti di mercato sul centravanti. La trattativa prosegue. Secondo quanto riportato da La Stampa, nuovi contatti sono in programma con l’entourage di Jonathan David. Si cerca una quadra sul fronte delle ricche commissioni richieste alla firma del calciatore. Per contratto ed ingaggio, invece, ci sarebbe già un’intesa di massima con la Juventus. Va trovato l’accordo su bonus e commissioni e sono giorni decisivi. I dirigenti bianconeri fanno sul serio. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, la trattativa prosegue: nuovi contatti con l’entourage per l’accordo definitivo! Gli ultimi aggiornamenti sul possibile colpo a parametro zero

In questa notizia si parla di: trattativa - prosegue - contatti - david

Modric, il Milan accelera e la trattativa prosegue: sale l'ottimismo - Il Milan accelera per Luka Modric e l’ottimismo cresce tra i tifosi rossoneri! Con un contratto da 3-3,5 milioni per un anno, più l'opzione per il secondo, il club sta cercando di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Juventus intensifica i contatti per Jonathan David: trattativa in corso per l'attaccante canadese; David-Juve, avanti. Altro contatto per Sancho; Juventus a lavoro per l'attacco di Tudor: video call con il Manchester United Jadon Sancho, si riapre la trattativa per Jonathan David.

La Stampa - Proseguono le trattative per David, piace Wesley - Come riporta La Stampa, aspettando gli sviluppi sul doppio asse Weah- Si legge su tuttojuve.com

Juventus, avanti con convinzione per David: la situazione - La Juventus va avanti per Jonathan David: non si è parlato di intesa economica ma c'è convergenza da tutte le aree del club bianconero ... Secondo gianlucadimarzio.com