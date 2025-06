David Juve svolta nella trattativa per acquistare il canadese! Comolli ha in mente di chiudere l’affare in quel momento | cerchiata in rosso quella data!

La trattativa tra la Juventus e Jonathan David sta entrando nella fase decisiva: l’attaccante canadese potrebbe presto indossare il bianconero. Giovanni Albanese ha rivelato che l’accordo è ormai in tasca, e tutto si gioca attorno a un momento simbolico, forse proprio durante la sfida contro il Real Madrid. La curiosità cresce: sarà quella la data chiave per l’ufficialità? Restate sintonizzati, perché il futuro di David potrebbe essere scritto in campo e fuori!

