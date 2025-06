David Juve in chiusura! Raggiunta l’intesa economica con i bianconeri! Ecco cosa manca per la fumata bianca

David Juve in chiusura: l’accordo economico con i bianconeri è stato raggiunto, ma alcuni dettagli devono ancora essere definiti per la fumata bianca definitiva. Il futuro di Jonathan David si avvicina sempre più alla Juventus, aprendo nuove prospettive per il reparto offensivo. Tutti gli occhi ora sono puntati sui prossimi passaggi: cosa manca ancora per ufficializzare il suo trasferimento? Restate sintonizzati, perché la trattativa potrebbe presto concludersi.

Il futuro di Jonathan David si tinge sempre più di bianconero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante canadese è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juventus. L'ex Lille avrebbe già raggiunto un

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Juve, David dice sì: ingaggio da top player. Cosa manca per chiudere; David Juve, il canadese non sta più nella pelle! Le ultime; Calciomercato Live: Ronaldo rinnoverà con l'Al Nassr, il Milan ci prova per Jashari e Ricci, la Juve su David.

Juve, David dice sì: ingaggio da top player. Cosa manca per chiudere - Comolli accelera sul bomber ex Lilla che sta trascinando la nazionale canadese in Gold Cup: tutto sulla trattativa ... Riporta msn.com

Juve, il mercato decolla: David più due cessioni. Comolli al lavoro, cosa manca per il sì - C’è l’ok di massima del canadese: guadagnerà 6 milioni più 2 di bonus ... Scrive corrieredellosport.it