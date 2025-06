David Juve il canadese non sta più nella pelle! Raggiunta l’intesa economica con i bianconeri cosa manca per la fumata bianca

Il trasferimento di Jonathan David alla Juventus sta ormai prendendo forma, con un’intesa economica raggiunta e l’entusiasmo del canadese alle stelle. Tuttavia, prima di ufficializzare il colpo, ci sono ancora alcuni passaggi da completare: autorizzazioni, visite mediche e la formalizzazione dei documenti. La truppa bianconera si avvicina sempre più a un grande colpo di mercato, ma cosa manca ancora per la fumata bianca definitiva? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

dell'operazione. Il futuro di Jonathan David sembra essere sempre di più dipinto di bianconero. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport l'attaccante, che non sta più nella pelle all'idea di vestire la maglia della Juve, avrebbe raggiunto un accordo col club- Nelle scorse ore infatti pare essere stata raggiunta un'intesa di massima sullo stipendio che il giocatore ex Lille andrebbe a percepire a Torino sulla base di 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.

