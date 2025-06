David Inter l’ex obiettivo nerazzurro a un passo dalla Juventus | raggiunta l’intesa

Il calcio si infiamma ancora una volta: David, l’ex obiettivo dell’Inter, si avvicina a grandi passi alla Juventus. Dopo un lungo tira e molla, le trattative sembrano ormai essere in dirittura d’arrivo, con l’accordo finale raggiunto tra le parti. La mossa potrebbe cambiare gli equilibri di mercato e accendere nuovi sogni per i tifosi bianconeri. A un passo dalla firma, cosa riserverà il futuro?

David Inter, l’ex obiettivo nerazzurro è ormai a un passo dalla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, le parti avrebbero raggiunto l’intesa finale. L’ex obiettivo dell’ Inter Jonathan David è ormai a un passo dalla Juventus. I bianconeri hanno incassato la piena disponibilità dell’attaccante canadese e non sembrano troppo intimoriti dalle altissime richieste dei suoi agenti. Così si legge sul sito di . A UN PASSO – «Il futuro di Jonathan David sembra essere sempre di più dipinto di bianconero. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport l’attaccante, che non sta più nella pelle all’idea di vestire la maglia della Juve, avrebbe raggiunto un accordo col club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - David Inter, l’ex obiettivo nerazzurro a un passo dalla Juventus: raggiunta l’intesa

