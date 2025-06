Dave 100 e lode in Informatica e ora lo aspetta il Politecnico Mamma badante e papà operaio dalle Filippine a Milano per un futuro migliore | Qui ho scoperto l’amore per lo studio

Milano si conferma capitale di sogni e opportunità grazie a giovani come Dave Ansel Torres, brillante diplomato con 100 e lode in Informatica. Nato nel cuore della città da genitori filippini, ha dimostrato che con impegno e passione si può raggiungere qualsiasi traguardo. Il suo futuro? Tra il politecnico, mamma badante e papà operaio, si apre una strada ricca di speranze e successi, testimoniando che l’integrazione è il vero motore di progresso.

Milano, 28 giugno 2025 – Cento e lode in Informatica, sguardo già proiettato verso l'università: Dave Ansel Torres, 18 anni, chiude la maturità all'istituto Feltrinelli. È nato a Milano, i suoi genitori sono originari delle Filippine. "E sono venuti qui per assicurare un futuro migliore a me e a mio fratello", racconta. "Questo cento e lode è un bel segnale di integrazione riuscita, con un giovane preparato che resterà a studiare e a lavorare in Italia", sottolinea il presidente di commissione, Michele Petrocelli, docente di Diritto al Vespucci. Dave, un risultato atteso? "Non proprio, puntavo al cento con i cinque punti di bonus perché avevo i voti alti ma temevo la prova di italiano.