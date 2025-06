Dario Franceschini Silvia Salis per far fuori Elly Schlein?

Le tensioni nel Pd si fanno sempre più palpabili, con i giochi di potere che minacciano di sconvolgere gli equilibri interni. Tra scontri sul piano militare e manovre strategiche, il futuro del partito si gioca anche nelle mosse di figure chiave come Dario Franceschini e Silvia Salis. Ma cosa riserverà il prossimo colpo di scena? La partita è aperta, e tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Gli equilibri dalle parti del Pd stanno per saltare. Uno per uno. Come è noto sul fronte del piano per le spese militari e il riarmo di fatto all'interno del Nazareno la fronda della Picierno da settimane si scontra con il fronte dei fedelissimi della segretaria. Ma ora c'è un elemento in più in questo quadro: la prossima mossa di Dario Franceschini. Deus ex machina dei dem e gran manovratore del partito in un colloquio davanti a un caffè con il Foglio, l'ex ministro della Cultura, scarica senza usare giri di parole Elly Schlein: "Ha scelto di stare a sinistra". E secondo Franceschini c'è la necessità per il Pd di guardare al centro e in questo modo di preparare il fantomatico piano dei progressisti per vincere le elezioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it