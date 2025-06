Darfo Boario Terme assolo di Elisa Longo Borghini | è il suo sesto titolo italiano

Darfo Boario Terme si accende di emozioni con l’assolo di Elisa Longo Borghini, che conquista il suo sesto titolo italiano. La 33enne piemontese della Uae-ADQ si conferma campionessa, dominando con distacco e lasciando sul podio Trinca Colonel e Ciabocco. Un risultato che celebra la forza e la determinazione di una donna straordinaria, mentre il pubblico resta in apprensione per la caduta dell’olimpionica Guazzini, vittima di un incidente che mette a dura prova il suo spirito competitivo.

